"Биткоин Иисус" назвал самую инновационную криптовалюту

Несмотря на то, что рыночная капитализация Ethereum более чем вдвое ниже, чем у биткоина, именно эта монета сделала самый большой вклад в глобальное внедрение криптовалют. Это объясняется множеством инноваций, которые привнес в индустрию “эфир".

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Об этом в эпизоде YouTime–​​подкаста Show Me The Crypto заявил основатель Bitcoin.com Роджер Вер, получивший прозвище “Биткоин Иисус" за то, что на заре становления криптоиндустрии отстаивал первую криптовалюту.

“Несмотря на то, что у Ethereum нет крупной рыночной капитализации в сравнении с биткоинами, я думаю, что Ethereum является лидером с точки зрения глобального внедрения", – сказал Роджер Вер.

К сильным сторонам Ethereum он отнес инновации, которые пришли в индустрию вместе с этой криптовалютой: NFT, смарт-контракты и решения по масштабированию. Также многие сторонние блокчейны внедряют поддержку виртуальной машины Ethereum (EVM), чтобы позволяет разработчикам мигрировать и разворачивать совместимые с Ethereum смарт-контракты на других сетях.

По словам Вера, Виталик Бутерин создал Ethereum из-за расхождения с разработчиками биткоина в видении будущего первой криптовалюты. Он хотел новой функциональности и масштабируемости, но большая часть разработчиков видели в BTC средство накопления богатства.

“Все это могло было быть построено на базе биткоина, если бы не разразившийся спор. Эти разработчики Bitcoin Сore ненавидят Виталика, и, по сути, выгнали его из проекта, а он пошел и создал Ethereum", – утверждает “Биткоин Иисус". Это стало огромной ошибкой, потому что новый проект всего за несколько лет стал одним из самых результативных на рынке.

Он поблагодарил Бутерина за его создание крупнейшего альткоина, назвав это технологической революцией и заявив, что тот “ведет человечество в будущее и делает мир лучше".

Также OBOZREVATEL сообщал, что Bitcoin уступил Ethereum статус лучшего блокчейн-протокола в рейтинге Crypto 40 от Fortune. оказалось, что именно в этой сети расположены главные DeFi-проекты.

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