Безопасность криптовалютных бирж: Как WhiteBIT защищает ваши активы?

За первую половину 2024 года количество киберпреступлений в сфере криптовалют резко возросло до $1,38 млрд, что почти вдвое больше, чем в прошлом. Среди наиболее известных случаев – взлом японской криптобиржи DMM Bitcoin, где похитили более 4500 BTC. Крупнейшая индийская криптобиржа WazirX потеряла $230 миллионов из-за серьезной уязвимости. Крупнейшую криптобиржу Турции BtcTurk также взломали, что привело к потере €51 миллиона. Эти случаи лишь частично отражают общую тенденцию, ведь изломы в этом году происходят почти каждый месяц.

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Самые популярные виды атак

В 2024 году основными типами атак, по данным TRM Labs, были компрометация частных ключей и seed-фраз (набор слов для восстановления доступа к кошельку) и отравления адресов. Компрометация означает, что хакеры получают доступ к вашему личному ключу или seed-фразе, что позволяет им управлять вашими средствами. "Отравление" адресов — это вид мошенничества, где злоумышленники присылают небольшие суммы криптовалюты из адресов, похожих на адрес владельца кошелька, надеясь, что пользователь случайно скопирует такой адрес по истории транзакций и перескажет туда средства, что приведет к их краже.

Популярны также уязвимости смарт-контрактов и фишинг. Уязвимость смарт-контракта – это ошибка или недостаток в коде, который может быть использован мошенником для нарушения работы контракта или кражи средств. Смарт-контракты создают люди с разным уровнем знаний, поэтому возможны ошибки из-за человеческого фактора. Фишинг – это атака в онлайн-пространстве, совершаемая злоумышленником с целью получения конфиденциальных данных. Хакер связывается со своими потенциальными жертвами с помощью различных средств (мессенджеры, электронная почта, телефонные звонки) и обманом узнает в них конфиденциальную информацию.

Основные меры безопасности криптобиржи в 2024

Для защиты активов своих пользователей на бирже криптовалют используют современные методы и технологии. Рассмотрим их на примере WhiteBIT – одной из крупнейших криптобирж Европы. Для защиты, платформа принимает такие меры, как:

Двухфакторная аутентификация (2FA) , которая гарантирует, что вы единственный, кто имеет доступ к своей учетной записи, даже если хакер знает ваш пароль.

, которая гарантирует, что вы единственный, кто имеет доступ к своей учетной записи, даже если хакер знает ваш пароль. Ключ доступа – уникальный идентификатор, подтверждающий легитимность действий на платформе. Может использоваться в качестве альтернативы 2FA.

– уникальный идентификатор, подтверждающий легитимность действий на платформе. Может использоваться в качестве альтернативы 2FA. Антифишинг , предотвращает фишинговые атаки благодаря коду, направляемому в письмах биржи, помогая валидировать их.

, предотвращает фишинговые атаки благодаря коду, направляемому в письмах биржи, помогая валидировать их. Подтверждение личности (KYC) и проверки причастности к отмыванию денег (AML) обеспечивают прозрачность и безопасность платформы.

Автоматический выход из аккаунта при отсутствии активности.

из аккаунта при отсутствии активности. Управление адресами , позволяющее вносить в белый список адрес для вывода средств.

, позволяющее вносить в белый список адрес для вывода средств. Управление устройствами, позволяющее отменить как одну конкретную сессию, так и все активные сессии на всех устройствах одновременно.

Безопасность и защита средств

WhiteBIT использует самые современные практики хранения средств, включая холодные кошельки, то есть физические устройства, хранящие частные ключи без подключения к интернету и мультиподписной доступ, когда для осуществления транзакции или доступа к кошельку требуются подписи нескольких человек.

Биржа хранит 96% цифровых активов на холодных кошельках и имеет страховой фонд для защиты активов пользователей, что обеспечивает возмещение ущерба в случае излома.

Аудит и соответствие требованиям

Один из ключевых приоритетов WhiteBIT – безопасность средств и личных данных клиентов. Согласно аудитам Hacken.io в 2022 году, WhiteBIT отвечает самым высоким требованиям уровня безопасности и входит в тройку самых надежных бирж в мире.

Не все зависит только от биржи

Важную роль в обеспечении безопасности играет каждый пользователь. Следуйте следующим советам, чтобы защитить себя:

Аккуратно с телефонными звонками: ни одна криптобиржа не использует мобильную связь для привлечения новых клиентов или продажи своих услуг.

ни одна криптобиржа не использует мобильную связь для привлечения новых клиентов или продажи своих услуг. Будьте осторожны с личной информацией: не разглашайте свой номер телефона, электронный адрес, пароли или банковские реквизиты во избежание несанкционированного доступа.

Не загружайте программное обеспечение для удаленного доступа , например AmmyyAdmin, AeroAdmin, AnyDesk, TeamViewer, Chrome Remote Desktop.

, например AmmyyAdmin, AeroAdmin, AnyDesk, TeamViewer, Chrome Remote Desktop. Сообщайте о мошенничестве: если подозреваете обман, немедленно сообщите бирже.

Учите себя и своих близких, ведь безопасность начинается с осведомленности.

Вывод

WhiteBIT обеспечивает надежную защиту криптоактивов благодаря многоуровневым мерам безопасности, включая двухфакторную аутентификацию, антифишинговую защиту, холодные кошельки, страховые фонды и т.д. Кроме того, биржа регулярно проходит аудиты и отвечает самым высоким стандартам безопасности. Помните, что безопасность зависит от вашей предосторожности и осведомленности.

Берегите себя и свои активы!