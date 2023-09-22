"Белая книга" в мире криптовалют: как читать whitepaper блокчейн-проектов

Знакомясь с новыми криптопроектами, люди, не связанные с блокчейн-индустрией напрямую, как правило, ограничиваются лишь новостями в СМИ. Но опытные пользователи, у которых есть достаточно времени, терпения и знаний, уделяют внимание “белой книге" (whitepaper) таких проектов.

Этот документ позволяет узнать не только цель нового стартапа, его возможности и преимущества, но и также избежать различных мошеннических схем. Именно поэтому перед инвестированием собственных средств в криптоактив желательно ознакомиться с его whitepaper.

Поэтому OBOZREVATEL разобрался в особенностях составления таких документов, их разновидностях и определил признаки подозрительного вайтпейпера.

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Что такое whitepaper?

Понятие whitepaper пришло в криптоиндустрию из маркетинговой отрасли, где такие документы использовались, чтобы заинтересовать потенциальных клиентов и продвигать товар. Но изначально “белая книга" появилась в политике – в 1922 году в ней изложило свои намерения и планы британское правительство Уинстона Черчилля.

Самым первым whitepaper в криптосфере в 2008 году стала “белая книга" Bitcoin. В ней создатель первой криптовалюты Сатоши Накамото описал протокол и концепцию работы одноранговой платежной системы, которая позволила бы пересылать средства между двумя сторонами, минуя посредников.

Однако современные вайтпейпер – это документ с подробным описанием проекта, его целей и дальнейших этапов развития. Если речь идет о криптовалюте, то цель вайтпейпер – привлечь внимание и заручиться доверием инвесторов перед ICO. Initial coin offering (первичное размещения монет) – это распродажа части эмиссии новой криптовалюты с целью сбора средств для дальнейшего развития проекта.

Кстати, исследование австралийских ученых, основанное на анализе свыше 1200 “белых книг" криптовалют, показало, что криптопроекты с длинными и более сложными вайтпейперами привлекают больше инвестиций во время ICO.

Конструкция “белой книги"

Размер, стиль и тон подачи информации в современных whitepaper зависит от фантазии и намерений разработчиков. Несмотря на это, как правило, многие whitepaper содержат ряд основных разделов:

обзор проекта – основная концепция, заложенная разработчиками, и механизмы для ее реализации, описание полезности и сценарии применения разработки, обоснование ее востребованности и конкурентоспособности;

токеномика – объем эмиссии токенов, их экономическая целесообразность, механизмы распределения, использования, а также механизмы стимулирования спроса и предложения;

архитектура блокчейна – какой механизм консенсуса применяется, качественные отличия от конкурентов, наличие инновационных решений (если таковые были внедрены);

дорожная карта (roadmap) – подробный план развития проекта, включающий детально прописанные этапы его разработки, внедрения и роста (и реализованные, и только запланированные) с конкретными или ориентировочными датами достижения этих пунктов;

команда – информация о создателях и главных разработчиках криптопроекта, а если они желают сохранить анонимность, то хотя бы описание их опыта и предыдущего бэкграунда.

Порядок пунктов в содержании whitepaper может отличаться, но, зависимо от аудитории, для которой составлялась та или иная “белая книга", их делят на несколько видов:

академические (написаны для разработчиков);

маркетинговые (для инвесторов);

мусорные (содержат мало полезной информации, что может сигнализировать о мошеннических намерениях создателей).

Например, в вайтпейпер блокчейна WB Network, который входит в экосистему одной из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины WhiteBIT, можно найти данные о концепции всей сети, принципах, на которых она строится, и целях ее создания. Кроме того, разработчики указали преимущества использования и другую информацию о базовой монете сети WBT.

Альтернативы whitepaper

Осознав, что далеко не все инвесторы могут или хотят разбираться во всех подробностях функционирования блокчейн-технологии, со временем некоторые разработчики криптостартапов начали выпускать облегченные для восприятия версии “белых книг" – litepapers. Они содержат ту же информацию, но в упрощенной форме, которая будет понятна инвесторам.

Еще один вариант – использование репозиториев GitHub. Это сервис для совместной разработки и хостинга проектов, а также для публикации и обновления информации о них.

Например, в репозитории WhiteBIT можно найти информацию про WBT – нативную монету экосистемы криптобиржи, экосистему WB Soul, документацию про API и другие разработки компании.

“Красные флаги" подозрительного whitepaper

Анализируя “белую книгу", инвесторам следует обратить внимание на некоторые нюансы, которые должны насторожить их перед принятием решения об инвестировании в соответствующий проект:

отсутствие открытости – расплывчатые и неконкретные формулировки, когда речь заходит о преследуемых целях, свидетельствуют о низком качестве написанного документа;

нереалистические планы – слишком амбициозные цели разработчиков (например, “стать вторым биткоином") говорят либо об их низкой компетенции, либо о злонамеренных мотивах;

много бесполезной информации – иногда за красивыми словами разработчики могут пытаться скрыть отсутствие четкой цели у своего проекта;

опечатки и низкое качество написания “белой книги" – даже новичкам в блокчейн-индустрии и неносителям английского языка следует бороться с грамматическими ошибками, из-за которых инвесторы могут усомниться в их компетентности;

если вайтпейпер сложно найти на официальном сайте проекта, это говорит о том, что команда попыталась спрятать его содержимое от качественного анализа.

Раньше OBOZREVATEL сообщал, что на современных компьютерах от Apple обнаружили "белую книгу" биткоина. Документ был спрятан в PDF-файле на каждой копии macOS, начиная с Mojave.

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