Баня в Нью-Йорке начала отапливаться на майнинге биткоина

Американская компания Bathhouse решила использовать тепло от криптомайнинговых установок для работы спа-центра. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию клиентов компания.

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В своем Instagram Bathhouse сообщила, что установила на своем нью-йоркском комплексе биткоин-ферму. Тепло, которое вырабатывается при майнинге криптовалюты в качестве побочного продукта, решили не расходовать зря.

Этот процесс является замкнутым и состоит из нескольких этапов:

майнинговые устройства используют электричество для обеспечения вычислительной мощности, при этом в качестве побочного продукта выделяется тепло; выделяемое тепло собирается теплообменниками и через циркуляционную систему направляется на обогрев бассейнов; абсорбируя тепло, бассейны перенаправляют холодную воду обратно к майнерам.

Таким образом, клиенты спа-центра могут “наслаждаться теплыми бассейнами, поддерживая сеть Bitcoin", отметили в Bathhouse. Многие комментаторы поддержали эту идею. Некоторые назвали это разумным способом использовать энергию, а также поблагодарили компанию за поддержку финансовой свободы.

“Представьте, что вы не знаете, как греть ваш бассейн – дополнительное электричество вам не понадобится. Они используют тепло от майнеров. Народ, делайте так же, чтобы отапливать свои дома, а не используйте электричество отдельно", – призвал комментатор droc_skiboo.

Но некоторые люди обеспокоились добычей криптовалюты в Bathhouse и выразили опасения касательно бенефициаров прибыли от добычи биткоинов. “Спасибо, больше не приду", – написал один из них.

Стоит отметить, что среди украинцев тоже становится популярным отопление помещений при помощи майнинга биткоина. В частности, житель Днепра ежемесячно оплачивая $100 по счету за электроэнергию, имеет $200-230 чистой прибыли благодаря добытой криптовалюте.

Также OBOZREVATEL сообщал, что в США создали майнер криптовалют, позволяющий отапливать жилье. Это устройство похоже на другие нагреватели высокого класса, но интегральными схемами внутри.

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