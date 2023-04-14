"Бабки заценят": планы "Укрпошты" на NFT-марку всколыхнули соцсети

Новость о том, что "Укрпочта" намерена выпустить первую марку в формате NFT произвела впечатление на украинцев. Некоторые из них оценили внедрение современных технологий таким заведением, но другие высмеяли эту инициативу и предложили сосредоточиться на решении уже существующих проблем.

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Освоение "Укрпоштой" блокчейн-технологий не осталось незамеченным в соцсетях. Однако реакции украинцев оказались самыми разными.

О намерении выпустить NFT национальным почтовым оператором стало известно еще в августе 2022 года. Однако новая порция мемов появилась после того, как Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий "Укрпочте" выпускать, размещать и продавать NFT.

"Этот закон позволит Украине стать одной из первых стран мира, которая запустит NFT-марки, а главное – собрать значительные средства на наши ВСУ, чтобы совсем скоро мы смогли выпустить цифровую марку, посвященную нашей победе. А пока ждем другого чтения и готовимся", – заявил после этого генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский в своем Facebook.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за год войны "Укрпочта" резко нарастила продажи марок – преимущественно за счет продажи "тематических" экземпляров. По сравнению с 2021 годом доход компании от продаж марок увеличился на 1000%.

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