Автоинвест от WhiteBIT: новые возможности для автоматизации инвестиций на рынке криптовалют

На фоне восстановления криптовалютного рынка и новых рекордов рыночной капитализации, криптовалютная биржа WhiteBIT запускает новую функцию Автоинвест, позволяющую инвесторам автоматизировать процесс приобретения криптовалют. С рыночной капитализацией, превышающей 3 триллиона долларов, и ростом популярности обошедшего серебро биткоина, удобные инструменты для максимизации доходов становятся для инвесторов важным элементом успешного управления активами. Новый инструмент WhiteBIT предлагает максимальную гибкость, что позволяет пользователям достигать своих финансовых целей без необходимости постоянного мониторинга рынка.

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Стабильность инвестиций во время Bull Run

Инструмент Автоинвест разработан для эффективного управления инвестициями в условиях текущего Bull Run (период устойчивого роста цен на рынке, когда господствует оптимизм и активная покупка активов). Он позволяет инвесторам настроить регулярные покупки криптовалют по широкому спектру параметров, что снижает влияние краткосрочных колебаний и помогает сохранять стабильный рост портфеля. Это особенно актуально, когда цены на криптовалюты меняются быстро. Поэтому Автоинвест является эффективным инструментом как для начинающих, так и для опытных инвесторов, стремящихся создать свои криптовалютные портфели и максимизировать свои результаты с меньшим беспокойством.

Автоматизация и стратегия Усреднение стоимости в долларах

Многие хотят зарабатывать на цифровых активах, но не всегда есть время подробно изучать криптовалютные инвестиции. Инвестировать всю сумму сразу – это один из вариантов, однако из-за волатильности рынка трудно угадать идеальный момент для входа.

Автоинвест является эффективным инструментом для реализации стратегии усредненной стоимости в долларах (Dollar Cost Averaging, или DCA), которая позволяет распределять инвестиции равными частями на регулярной основе, независимо от текущей рыночной цены. Это помогает снижать влияние рыночных колебаний и минимизирует волатильность портфеля.

Около 59% криптоинвесторов используют DCA в качестве основной инвестиционной стратегии для снижения эмоционального давления и стабильного накопления активов по средней цене, уменьшая риски в долгосрочной перспективе. Стратегия DCA помогает снизить эмоциональные решения при покупке, что важно в условиях текущего Bull Run.

Новые возможности WhiteBIT Автоинвест

WhiteBIT расширяет функциональность Автоинвеста, придавая инвесторам больше гибкости и контроля над своими вложениями:

Низкие ограничения минимальной суммы: инвестирование можно начать с минимальной суммы в 0.001 USDT, что делает инструмент доступным даже для инвесторов с небольшим капиталом;

инвестирование можно начать с минимальной суммы в 0.001 USDT, что делает инструмент доступным даже для инвесторов с небольшим капиталом; Гибкая частота инвестиций: настройка покупки от ежечасных до ежемесячных интервалов в зависимости от ваших целей;

настройка покупки от ежечасных до ежемесячных интервалов в зависимости от ваших целей; Диапазон цен: возможность установить ценовой диапазон для покупки активов во избежание приобретения по завышенной цене;

возможность установить ценовой диапазон для покупки активов во избежание приобретения по завышенной цене; Регулировка количества итераций: вы можете настроить количество покупок для выполнения стратегии, что позволяет точно планировать продолжительность инвестирования;

вы можете настроить количество покупок для выполнения стратегии, что позволяет точно планировать продолжительность инвестирования; Диверсификация: поддержка широкого спектра криптовалют и фиатных валют без ограничений по торговым парам, что позволяет диверсифицировать свой портфель.

Использование этих расширенных настроек позволяет настроить план Автоинвест в соответствии с вашими инвестиционными целями, оптимизируя время и частоту покупок, оставаясь при этом в выбранном ценовом диапазоне.

Стратегия Dollar Cost Averaging (DCA) и автоматизация помогают избегать эмоциональных решений и сосредотачиваться на долгосрочных целях, что особенно важно в условиях Bull Run, – объясняет основатель и СЕО WhiteBIT Владимир Носов. – Запуск Автоинвеста на WhiteBIT привносит расширенный функционал. Это больше, чем просто автоматизация – это инструмент, придающий инвесторам максимальную гибкость и контроль, необходимые для уверенного управления активами. Мы стремимся сделать блокчейн-технологии доступными каждому, помогая криптоинвесторам расширять свои возможности. Предоставляя современные решения, мы поддерживаем их на пути к достижению финансовой независимости, обеспечивая простой и персонализированный подход к инвестированию в криптовалюты".

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 600+ торговых пар, 300+ активов и 9 государственных валют. Компания сотрудничает с Национальным университетом Киево-Могилянская академия, МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов Барселона и Трабзонспор, Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.