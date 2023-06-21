99% криптовалют исчезнут: миллиардер удивил смелым прогнозом

Со временем абсолютное большинство существующих ныне криптокомпаний обанкротятся, а выпущенные ими криптовалюты обесценятся. Однако те отраслевые компании, которые сумеют удержаться на плаву, изменят мир.

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Об этом в дискуссии с бывшим членом Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джоном Ридом Старком заявил американский инвестор и миллиардер Марк Кьюбан. Обсуждая иск SEC к крупнейшей криптобирже мира Binance, Кьюбан сказал, что все криптостартапы в США сталкиваются с отсутствием нормативной базы, что усложняет развитие индустрии цифровых активов в целом.

Также он возразил Старку на его слова о бесполезности смарт-контрактов. Тот заявил, что в таких контрактах отсутствуют основные элементы доверия и компенсации, которые предлагаются традиционными финансовыми учреждениями.

“Смарт-контрактам около шести лет. Возможно, название не совсем точное, но этот инструмент рабочий. 90% блокчейн-компаний разорятся. 99% токенов обесценятся. Как и 99% ранних интернет-компаний", – написал Кьюбан.

При этом те компании, которые останутся, смогут изменить правила игры. “Так работают технологии", – отметил миллиардер, имея в виду, что только успешные инновации переопределяют ландшафт в IT-сфере.

Кроме того, Марк Кьюбан призвал SEC содействовать финансированию и поддержке криптостартапов, обеспечивая при этом защиту интересов инвесторов. Также он призвал Конгресс доработать существующие нормы, чтобы сформулировать более четкие правила регистрации блокчейн-компаний и обеспечить жизнеспособные пути для обмена криптовалютой.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, за 2022 год число криптомиллиардеров сократилось более чем вдвое – с 19 до 9 человек. Совокупные финансовые потери криптобогачей оцениваются в $110 млрд.

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