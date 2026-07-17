700 заявок, 11 выпускников и 100% трудоустройство: как бесплатная образовательная инициатива от WhiteBIT привлекла людей в команду

700 заявок на 11 мест. Несколько месяцев обучения. И в итоге – все 11 участников, дошедших до конца, получат предложение о работе в WhiteBIT.

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Так завершился первый набор Global Talent Program (GTP) – бесплатной обучающей программы для разработчиков, которую компания запустила в этом году. WhiteBIT ставила перед собой более амбициозную цель, чем просто создать обучающую программу: компания хотела дать старт новому поколению Web3-специалистов, которые потенциально смогут присоединиться к команде.

Как проходил отбор и сам процесс

На участие в Global Talent Program компания получила 700 заявок, к обучению по итогам конкурса были допущены 11 человек – более 60 заявок на одно место. Занятия для разработчиков проходили несколько раз в неделю и сочетали в себе онлайн-лекции, очные занятия с менторами и домашние задания. Все лекции были также доступны в записи, поэтому участники могли вернуться и пересмотреть интересующую их тему. Параллельно с основной программой участники работали над дополнительными проектами в разработке, а поток завершился защитой финального проекта.

Главные истории дня

Ключевую роль играли менторы: по словам нескольких участников, они были максимально вовлечены в процесс обучения и отвечали на вопросы независимо от их сложности и в любое время, а не только во время занятий. Отдельно в программе обучения были предусмотрены индивидуальные встречи, где студенты могли обсудить личные вопросы в рамках своего обучения, а также встречи с руководителями высшего звена и представителями различных подразделений компании WhiteBIT.

Кто учился и чему именно

В программе обучения принимали участие разработчики с разным опытом: часть участников ранее вообще не работала с PHP, другие пришли из Ruby on Rails, Go или Python и в рамках Global Talent Program могли на практике сравнить эти подходы. Учебный план охватывал PHP, фреймворк Laravel, Docker, Redis, работу с базами данных и очередями фоновых задач.

Одной из задач участников стала разработка CRM-системы: сначала участники писали её на "чистом" PHP, а через несколько недель переносили тот же проект на Laravel. "Анатолий говорил, что Laravel – это "магия". Я до последнего не верил, пока сам не попробовал. Он был прав", – говорит Кирилл Захаренко, один из участников Global Talent Program.

Не всё давалось одинаково легко: тему очередей и фоновых процессов несколько участников назвали самой сложной, понимание приходило уже во время работы над заданием, а не из лекции.

Что сделало этот поток успешным

По словам участников Global Talent Program, наибольшее впечатление произвела не сама техническая программа, а возможность предлагать собственные решения, а не просто выполнять задания строго по инструкции. "Так работать гораздо интереснее, появляется больше мотивации, потому что понимаешь, что тебя слышат", – говорит Евгения Моисеева, участница программы.

Компания и сама реагировала на обратную связь во время программы: когда студент Артем Устименко предложил разбирать код вместе с ментором прямо на занятии, а не только в теории, это предложение включили в программу ещё до завершения обучения. Участники также положительно отзывались о встрече с CHRO компании Инной Грачевой, на которой они познакомились с ценностями и миссией WhiteBIT. В программе также была предусмотрена встреча с вице-президентом компании – по словам участников, она произвела на них неизгладимое впечатление.

Именно эта взаимность – когда и компания подстраивается под запросы участников, а не только наоборот – и объясняет, почему в конце стало возможным то, что случается нечасто в таких программах: участникам понравилось учиться, а компании понравилось то, что студенты уже умеют по итогам обучения. В результате 100% выпускников получают предложение о работе.

Что это даёт всем трём сторонам

Участники получили бесплатный доступ к практическим навыкам и работу сразу после обучения. WhiteBIT получила команду, которая с первого дня понимает продукт и культуру компании. А для рынка Web3-разработки, где спрос на специалистов с прикладным опытом опережает предложение, появился ещё один канал подготовки кадров под конкретные потребности бизнеса.

Что дальше

WhiteBIT уже планирует следующие наборы в рамках Global Talent Program и не исключает, что в ближайшее время расширит программу и добавит новые направления. Следить за обновлениями можно на карьерном сайте компании.