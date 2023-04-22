40 тысяч лет тюрьмы за $2 млрд: в Турцию вернули "отца" рухнувшей криптобиржи

В Турцию экстрадировали основателя закрывшейся криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера. На родине ему грозит свыше 40 тысяч лет лишения свободы.

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Самолет с Озером приземлился в Стамбуле утром 20 апреля, сообщает издание Hurriet. Сотрудники Интерпола доставили его из Албании, где он был арестован в августе 2022 года, и передали сотрудникам турецкой полиции.

Вместе с ним были доставлены его личные вещи: одежда, ноутбук и мобильный телефон. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью полиции Стамбула изучат цифровые материалы и приложат их к делу о краже средств Thodex.

Фарук Фатих Озер находится в розыске с апреля 2021 года – после того, как созданная им платформа Thodex отключила все операции для клиентов. В результате 400 тысяч человек лишились доступа к своим аккаунтам и понесли не менее $2 млрд потерь.

В день отключения Озер вылетел в Албанию, а на родине власти арестовали 31 млн лир (около $1,71 млн) на его банковских счетах. Несмотря на побег, он обещал добровольно вернуться в Турцию, вернуть средства инвесторам и предстать перед судом.

Но этого так и не произошло. Поэтому турецкие правоохранители задержали более 60 сотрудников Thodex, а 16 других были объявлены в розыск. В отношении 27 обвиняемых, включая основателя, его брата и сестры, было инициировано расследование по коллективному иску от клиентов биржи. Прокуратура потребовала для Фарука Озера 40,5 тысяч лет тюремного заключения.

Случившееся с Thodex оказало влияние на всю криптовалютную отрасль Турции в целом – эта криптобиржа работала с 2017 года, имела лицензию на торговлю криптовалютами и была третьей по величине в стране. После инцидента турецкие власти ужесточили требования к криптоплощадкам, обязав их верифицировать своих клиентов и информировать местного финрегулятора о транзакциях на сумму свыше 10 тыс. лир, или около $1150.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в Бразилии суд приговорил создателя криптовалютной пирамиды GAS Consultoria к выплате почти $3,7 млрд. Его обвиняют также в заказном убийстве своего конкурента по бизнесу и покушениях на двух других предпринимателей.

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