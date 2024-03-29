25 лет тюрьмы за кражу $8 млрд: в США вынесли приговор экс-криптомиллиардеру

Cоучредителя и бывшего генерального директора обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида приговорили к 25 годам тюремного заключения по обвинению в краже $8 млрд средств своих клиентов. Сам подсудимый не раскаялся и свою вину не признал.

Судья Льюис Каплан признал, что бизнесмен использовал присвоенные средства для собственных нужд, спекулятивных инвестиций дочерней компании Alameda. Также, как сообщает Cointelegraph, во время предварительного следствия Бэнкмана-Фрида неоднократно уличали в лжесвидетельстве, фальсификации показаний и попытках воспрепятствовать следствию, подчеркнул судья.

"Наглость поведения Бэнкмана-Фрида такова, что как искусный маркетолог он использовал навыки, чтобы даже после ареста представить свою историю огромному количеству журналистов в наиболее выгодном свете. Он не собирался ни в чем признаваться и отыгрывался на суде единственной фразой: "я облажался". Суд возмутила его исключительная гибкость в обращении с правдой и очевидное отсутствие какого-либо раскаяния. Когда не лгал откровенно, то был уклончивым, рвал на себе волосы и заламывал руки, пытаясь заставить прокуроров перефразировать вопросы. Я занимаюсь своей работой почти 30 лет и никогда не видел такой изворотливости", – подытожил судья.

Стоит отметить, что изначально в совокупности по 8 пунктам предъявленных обвинений экс-главе FTX грозило более 100 лет лишения свободы, но в ходе судебного рассмотрения прокуратура выдвинула требования в 40-50 лет. Суровость наказания объяснялась тем, что Бэнкман-Фрид отказывается признать вину в организации, "вероятно, крупнейшего мошенничества за последнее десятилетие".

Адвокаты просили учесть потенциальную выплату компенсаций пострадавшим как смягчающее обстоятельство. Однако судья отклонил это ходатайство.

Ранее OBOZ.UA писал, что Сэма Бэнкмана-Фрида признали виновным по семи пунктам обвинения, а его дело назвали "самым громким уголовным преследованием в мире криптовалют".

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