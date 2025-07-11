1 миллион гривен от WhiteBIT для "Хартии": как прошел благотворительный шоу-матч по Counter-Strike 2

9 июля состоялся благотворительный шоу-матч "Хартия: Defender Challenge", который объединил артистов, стримеров и военных для важной цели – сбора средств на два роботизированных эвакуационных комплекса "Воля-Е". Всего во время трансляции удалось собрать 1 409 000 гривен. Наибольший вклад в сбор сделала криптобиржа WhiteBIT - 1 000 000 гривен, что стало решающим в закрытии сбора.

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Капитанами команд стали музыкант Артем Пивоваров и стример Михаил Лебига. К соревнованию присоединились комик Иван Барбул, популярный учитель Руслан Цыганков, комик и ведущий Александр Venya Венедчук и киберспортивный комментатор Роман Casper Лепехин, а также военные бригады "Хартия".

Гостями студии стали Амиль и Рамиль Насировы и военнослужащие бригады "Хартия". Хартийка Джесс рассказала об особенностях работы бригады с наземными роботизированными комплексами, в частности о "Воля-Е", которые применяют для эвакуации раненых бойцов.

Победу в шоу-матче одержала команда Артема Пивоварова. Лучшим игроком матча стал военнослужащий бригады "Хартия" с позывным Бобер, который получил в награду эксклюзивную иллюстрацию Сергея Майдукова и нож ручной работы от генерального партнера шоу-матча – криптобиржи WhiteBIT.

Среди тех, кто задонатил на сбор, будет проведён розыгрыш подарков: экскурсия в штаб-квартиру NaVi вместе с другом, годовая подписка на кофе Foundation x Хартия, мерч-паки от "Хартии" и Maincast. Также среди тех, кто задонатил криптовалютой, разыграют возможность сыграть одну карту 2vs2 против Романа Casper Лепёхина и его друга, дополнительный мерч-пак от "Хартии", а также скин – нож "Тигриный клык" от white.market, P2P-платформы для торговли скинами CS2 в экосистеме WhiteBIT Group.

Смотрите запись стрима по ссылке.

"Хартия " – одна из самых технологичных бригад, где ценят жизнь бойцов. За три года прошла путь от добровольческого формирования до основы корпуса Национальной гвардии Украины. Подразделение одним из первых вышло на восточные границы при освобождении Харьковщины, было единственным ДФТГ при обороне Бахмута, вело успешные боевые действия в Донецкой области, Купянско-Лиманском направлении и Серебрянском лесу. В прошлом году остановили новое вражеское наступление на Харьковщине и постепенно вытесняют оккупанта к границе, освободив более 200 га в 2025 году. "Хартия" в YouTube | Instagram | Telegram | Facebook | TikTok | Messenger | X

Maincast – украинская киберспортивная компания №1 в Восточной Европе. Официальный бродкастер главных турниров по Counter-Strike, Dota 2 и Valorant. Компания владеет 90% прав на трансляцию турниров на украинском языке.

WhiteBIT – крупнейшая европейская криптобиржа по показателям трафика, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 820 торговых пар, 330+ активов и 9 государственных валют. Компания сотрудничает с Visa, FACEIT, футбольными клубами "Барселона" и "Ювентус", Национальной сборной командой Украины по футболу и lifecell. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.