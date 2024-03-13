Разбогатеть на криптовалюте: самые распространенные методы получения пассивного дохода

Новости о криптовалюте, как правило, связаны со взлетами или падениями курса биткоина и других популярных криптовалют – доход трейдеров связан с резким изменением курса. Впрочем, необязательно уметь торговать, чтобы получить прибыль от криптовалюты – в этой отрасли уже давно существует несколько способов пассивного дохода.

Важно понимать, что эти методы могут отличаться – и по необходимости первоначальных капиталовложений, и по объему потенциальной выгоды. Поэтому OBOZ.UA собрал все самые популярные пути получения пассивного дохода в криптовалюте.

HODL

Из методов получения прибыли именно "ходлинг" находится ближе всего к торговой стратегии. Он заключается в длительном хранении криптоактива с целью продать его по наиболее выгодному курсу.

Некоторые из таких ходлеров "просыпаются" после многих лет бездействия. Например, один из них продал 1000 биткоинов, которые он держал с 2010 года. В то время эта криптовалюта на своем пике стоила около $0,5 за 1 BTC, а сейчас инвестор получил $63,2 млн.

Впрочем, метод HODL также рискован, поскольку потребность продать криптовалюту может возникнуть, когда курс актива будет на спаде. Идеальный вариант – собрать диверсифицированный криптовалютный портфель.

Криптодепозит

Но, чтобы криптовалюта не "пылилась", ее можно положить на криптодепозит. Такие программы существуют на различных криптовалютных платформах – их участники могут временно передать свою криптовалюту компании, чтобы потом получить ее обратно вместе с процентами.

Условия таких программ могут отличаться по размеру процентной ставки, срокам и сумме займа. В частности, одна из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT предлагает своим клиентам до 18,64% годового дохода в зависимости от выбранной монеты и плана.

Другим преимуществом является разнообразие активов, доступных для криптодепозита – пользователи могут выбрать любую из более чем 30 криптовалют. Кроме этого, срок такого криптодепозита может занять от 10 до 360 дней.

Открыть криптодепозит может любой зарегистрированный и верифицированный пользователь WhiteBIT. Имея достаточно активов на балансе, ему будет достаточно: выполнить несколько шагов

открыть "Криптодепозит" в разделе "Продукты";

найти среди доступных активов нужный и нажать "Выбрать план";

в открывшемся окне указать, сколько активов будет перемещено в доходную программу и выбрать продолжительность плана;

если указанной криптовалюты хватает на балансе, остается только нажать "Выбрать план".

Криптобиржа гарантирует безопасность вверенных ей средств – 96% клиентских активов хранятся на холодных криптокошельках и потому недоступны для преступников в сети. Эксперты компании Hacken.io включили WhiteBIT в топ-3 централизованных криптобирж, а сертификационная платформа CER.live предоставила криптобирже рейтинг ААА по надежности.

Майнинг

Майнинг был самым первым и, так сказать, оригинальным способом получения криптовалюты. Он появился вместе с криптовалютой биткоин – новые монеты BTC до сих пор можно получить только таким методом.

Люди, участвующие в этом процессе (майнеры) обеспечивают бесперебойную работу блокчейн-сети и обрабатывают все транзакции, за что получают вознаграждение в виде криптомонет этой сети.

Преимуществом майнинга является отсутствие надобности в первоначальном владении криптовалютой, поскольку она получается благодаря использованию мощных вычислительных машин. Такие компьютеры принимают участие в решении сложных вычислительных головоломок – участник, которому это удастся, и получит вознаграждение.

Стоимость таких устройств очень высока, что и делает майнинг популярных криптовалют лишь условно доступным для широких масс – поэтому они занимаются меньшими и более новыми активами.

Стейкинг

Со временем майнинг стал слишком ресурсоемким процессом. Поэтому и из-за критики со стороны экоактивистов, часть криптосообщества перешла на другой алгоритм консенсуса – Proof-of-Stake (PoS).

Алгоритм консенсуса – это полноценный механизм, предназначенный для защиты блокчейн-сети от атак. А PoS состоит в том, что участники сети должны блокировать в сетевом пуле часть своих монет, чтобы участвовать в подтверждении транзакций на блокчейне (валидации).

Шанс получить вознаграждение зависит от ряда факторов: количества заблокированных монет, самого валидатора, срока хранения активов и других.

Биткоин-ETF

В январе 2024 года финрегуляторы США одобрили спотовые биржевые фонды (ETF) на базе биткоина. Такие фонды позволяют инвесторам вкладывать свои деньги в криптовалюту, непосредственно не обладая самим активом.

Это подойдет для тех лиц, кто заинтересован в Bitcoin, но по определенным причинам не может его приобрести, или же не хочет вдаваться в технические тонкости владения цифровыми активами.

Суть такого фонда состоит в том, что компания-эмитент покупает биткоин и создает фонд, которому эти активы будут принадлежать. Публичная продажа акций такого фонда дает право на долю BTC, принадлежащую компании.

Итоги

Но кроме перечисленных есть и другие возможности получить криптовалюту. Это и реферальные программы от криптобирж, и участие в раздаче виртуальных токенов организаторами среди сообщества (аирдропы), и предложения от DeFi-проектов (в частности, доходный фарминг).

Такое разнообразие доходных программ свидетельствует о развитии и преимуществах криптовалют как класса активов. Разобраться в них сможет даже новичок, поскольку они не требуют опыта трейдинга – достаточно изучить предложения проектов и выбрать наиболее выгодное.

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