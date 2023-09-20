Криптовалюта от украинской скрипачки: инвесторы готовятся к суду

Разработчиков созданного украинцами криптовалютного стартапа DeHealth обвиняют в действиях, из-за которых инвесторы потеряли свои сбережения. Купившие криптотокен DHLT подозревают команду проекта в мошенничестве и готовятся подавать на них судебный иск.

Как сообщает Strana.ua, соучредителями DeHealth являются глава международного консорциума eHealth Денис Цвайг и украинская скрипачка и основательница бренда дизайнерской одежды Palson Kifot Анна Бондаренко.

В декабре 2021 года Бондаренко заявила о начале создания с 2022 года так называемой децентрализованной метавселенной, целью которой было перенесение миллионов врачей и пациентов в виртуальный мир. Это позволило бы им взаимодействовать друг с другом в 3D-формате, получать необходимые консультации и предоставлять медицинские сведения, зарабатывая виртуальные активы на продаже своих анонимных медицинских данных.

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Инвесторов поразил масштаб планов команды – проект был рассчитан на 3 миллиона пользователей. Но проблемы начались уже через несколько недель после первичного размещения нативных токенов DHLT, которое произошло 23 февраля 2022 года – в этот день всю криптовалюту раскупили за несколько часов.

Впрочем, уже скоро основатели объявили, что деньги были якобы украдены маркетмейкером. Вину за случившееся возложили на маркетмейкера.

"Бондаренко мне сказала, что маркетмейкер слил ликвидность на бирже. То есть якобы украл деньги. И что этим сейчас занимаются юристы и киберполиция", – сообщил один из зарубежных инвесторов.

Впрочем, потом версия разработчиков поразительно изменилась.

"Через некоторое время Бондаренко уже не упоминала о том, что кто-то украл деньги, и сказала, что просто курс токена сильно упал, и с этим ничего нельзя сделать – такие котировки. Курс упал в 10 раз. То есть если я сейчас буду выводить деньги, то получу в 10 раз меньше, чем когда инвестировал. И самое интересное, никто уже ни о каком воре-маркетмейере не вспоминает. Мы сейчас понимаем, что история с воровством была, скорее всего, фейком, чтобы на первое время успокоить инвесторов, и чтобы они сразу не вывели деньги. А в последнее время они вообще на все вопросы отвечают, что сейчас работают с министерством обороны и им некогда заниматься мелочами", – говорит инвестор.

Отметим, что инвесторы сильно прогорели на токенах DHLT. Если год назад, в середине сентября 2022-го, токен DHLT стоил еще 1,2 грн, то к 15 сентября 2023 года его ценник скатился до 2 копеек (0,02 грн) – на 98,1%. Если так пойдет и дальше, то вскоре он ничего не будет стоить.

Кроме того, еще в апреле этого года суточный оборот DHLT на бирже достигал $531 тыс., а сейчас рухнул в 11 раз – до $48,5 тыс.

"Капитализация актива не ноль, но близко к нему. Думаю, желающих его продать многое. Сам я пытаюсь держаться подальше от таких инструментов", – говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Прошлогоднее размещение DHLT происходило на площадке PancakeSwap, и его авторы с гордостью заявляли, что все токены распродали менее чем через два часа. В настоящее время токен котируется на бирже BitMart.

Сами основатели PancakeSwap могут не совершать мошеннических действий. Но поскольку они не проверяют и не контролируют эмитентов токенов, то те могут свободно мошенничать, о чем свидетельствуют множество отзывов на специализированных форумах.

"Мошенники часто создают монеты с таким же названием, как у известных и перспективных, и показывают, как они растут в цене", – говорится в одном из отзывов о PancakeSwap на криптофоруме.

Хотя предупреждения для пользователей на площадке PancakeSwap есть: "Любой может создать токен BEP20 на BSC с любым именем, включая создание поддельных версий существующих токенов, утверждая, что представляют проекты, не имеющие токена. Если вы покупаете случайный токен, вероятно, вы не сможете продать его обратно".

Такое объявление было сделано специально для того, чтобы в случае мошенничества со стороны эмитента биржа могла всегда сказать, что она ни при чем. Впрочем, у инвесторов сейчас вопрос не к бирже, а к тем, кто запустил токен DHLT.

"В ближайшее время собираюсь на них подавать заявление на возбуждение уголовного производства за кражу и мошенничество, другого выхода не вижу", – говорит один из зарубежных инвесторов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что суд США обязал американца Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга выплатить $3,4 млрд денежной компенсации за организацию мошеннической схемы с использованием криптовалюты. Назначенный штраф стал одним из крупнейших в истории страны.

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