Как купить криптовалюту на криптобирже: подробная инструкция

Криптовалюта уже давно зарекомендовала себя как актив, позволяющий заработать. Впрочем, перед многими интересующимися ею пользователями встает вопрос – с чего же начать?

Конечно, многие слышали о биткоинах, криптовалютных биржах и криптокошельках. Но не все понимают, в каком порядке нужно действовать, чтобы получить заветный актив, а также, что делать с ним дальше.

На эти вопросы OBOZ.UA ответит в спецпроекте, подготовленном в партнерстве с WhiteBIT, которая является одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж с украинскими корнями.

Регистрация на криптобирже

Прежде всего следует отметить, что криптобиржи делятся на два типа: централизованные (CEX) и децентрализованные (DEX), об особенностях которых мы уже писали. Одно из главных отличий заключается в том, что обязательным условием централизованных криптобирж является регистрация и верификация клиентов. Пользователей DEX идентифицируют по подключенным Web3-кошелькам, поэтому купить на них криптовалюту за обычные (фиатные) деньги невозможно.

Поэтому, чтобы создать аккаунт на централизованной криптобирже, прежде всего, необходимо зарегистрироваться. Регистрационная форма WhiteBIT стандартна: от пользователей требуют только указать их электронную почту и пароль, а также прочитать и согласиться с условиями Соглашения Пользователя и Политики конфиденциальности площадки.

Нажав на кнопку "Продолжить", пользователь получает по указанному электронному адресу письмо, где необходимо подтвердить регистрацию. И все – аккаунт создан. Но, чтобы получить полный доступ к функционалу биржи, этого будет мало.

KYC: что это и как пройти

Централизованные биржи, соблюдающие требования законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (Anti-money Laundering and Counter-Terrorism Financing, или AML и СTF), обслуживают только верифицированных клиентов. Именно поэтому пользователи биржи должны пройти KYC (know your customer/client, то есть "знай своего клиента").

Только верифицировав аккаунт, можно получить доступ к функционалу торговой площадки. Кроме того, это значительно увеличивает шансы на восстановление аккаунта в случае потери доступа, а иногда даже ускоряет этот процесс.

KYC требует заполнения анкеты с личными данными, а также загрузки фото документов и селфи. Обычно стандартная проверка длится до 24 часов – по окончании пользователь получает уведомление.

Впрочем, благодаря интеграции WhiteBIT с порталом госуслуг Дія, пользователи, имеющие соответствующее мобильное приложение, могут ускорить этот процесс до нескольких минут. Для этого при регистрации в браузерной версии WhiteBIT необходимо:

в меню пользователя открыть страницу верификации;

среди способов проверки выбрать "Верификация через Дію", открыть приложение и отсканировать QR-код на экране;

В дальнейшем необходимо только подтвердить передачу документов в Дії и ожидать завершения проверки документов.

При верификации из мобильного приложения WhiteBIT, QR-код можно просканировать с помощью другого смартфона, на котором установлена Дія, или сразу открыть его в приложении.

Пополнение криптокошелек

Чтобы купить криптовалюту, необходимо иметь на своем биржевом балансе необходимое количество средств. Криптобиржа WhiteBIT поддерживает ряд национальных валют, включая гривну, доллар США, евро, турецкую лиру, польский злотый, грузинский лари, чешскую крону, болгарский лев, казахстанские тенге и фунты стерлингов.

Пополнение баланса в гривне возможно через платежную платформу GEO Pay. Для этого на ней нужно зарегистрироваться и пополнить свой счет, но стоит учитывать, что комиссия площадки GEO Pay: 5 гривен + 1,5% от суммы пополнения.

Также следует помнить о биржевых сборах и лимитах пополнения (минимальный и максимальный объем валюты, который можно перевести на баланс за одну транзакцию) – с ними можно ознакомиться на соответствующей странице сайта. Зная это, можно пополнить биржевой кошелек следующим образом:

нажать желтую кнопку в верхнем правом углу "Пополнение";

выбрать валюту, которую вы хотите внести на баланс;

выбрать GEO Pay и следовать инструкциям.

Для пополнения в валюте (долларах и евро) существует больше опций провайдеров. Следует обратить внимание на то, что разные платежные варианты отличаются размером комиссии за обработку транзакции:

В среднем зачисление средств занимает около часа.

Покупка криптовалюты

Наконец, имея необходимое количество средств на балансе, можно приобрести криптовалюту. Но предварительно следует перевести средства с Основного баланса на Торговый – именно через него производятся все торговые операции. Для этого нужно зайти в раздел "Балансы", выбрать "Общий" и нажать "Перевести" напротив валюты, указать нужную сумму и подтвердить операцию, которая будет выполнена автоматически.

Самый простой способ получить криптовалюту – быстрый обмен через инфраструктуру биржи. Для этого необходимо:

открыть "Обмен" в разделе "Торговля";

выбрать нужную валюту;

указать верное количество средств для обмена;

подтвердить операцию, нажав кнопку "Купить", после чего обмен будет осуществлен автоматически.

Кроме того, купить криптовалюту можно через спот-терминал биржи или на ее главной странице. Для этого нужно выбрать из доступных валют ту, которая есть на балансе, указать необходимую сумму для обмена и нажать "Обменять".

В видеоуроках WhiteBASE: trading на YouTube есть пошаговая инструкция как зарегистрироваться, пройти KYC-верификацию, пополнить баланс и купить криптовалюту:

Криптодепозит

Обычно криптовалюта покупается для трейдинга (торговли на площадке) или в качестве инвестиции (HODL). Во втором случае, вместо того чтобы "пылиться", актив можно использовать для получения пассивной прибыли.

Для этого разнообразные криптовалютные площадки имеют соответствующие решения. К примеру, криптодепозит от WhiteBIT – он подойдет даже инвесторам, которые не хотят разбираться в подводных камнях криптотрейдинга.

Одним из преимуществ этой программы является ее низкий порог для вхождения: оформить криптодепозит можно, имея только 50 USDT или 0,005 BTC. Уровень доходности достигает 18,64% годовых – этот показатель зависит только от выбранного актива и продолжительности плана.

Криптодепозит можно оформить в 30 различных активах, выбрав из ряда разнообразных планов продолжительностью от 10 до 360 дней. Сделать это можно в несколько кликов:

открыть "Криптодепозит" в разделе Earn;

найти среди доступных активов нужный и нажать "Выбрать план";

в открывшемся окне указать, сколько активов будет перемещено в доходную программу и выбрать продолжительность плана;

если указанной криптовалюты хватает на балансе, остается только нажать "Выбрать план".

Каждый план можно закрыть в любой момент – в таком случае все средства по депозиту мгновенно вернутся на биржевой баланс клиента, но из-за преждевременного прекращения он не получит прибыли. По истечении срока действия договора депозита криптовалюта вместе с процентами возвратится на Основной баланс пользователя на бирже WhiteBIT.

Едва ли не самый главный для криптоинвесторов показатель торговой площадки – его безопасность. Для сохранности средств своих клиентов WhiteBIT держит 96% цифровых активов на холодных криптокошельках, а также использует WAF (межсетевой файрвол) для защиты от киберпреступников. Высокие стандарты безопасности подтвердили независимые аудиторы Hacken и CER.live, включившие биржу в ТОП-2 и ТОП-3 самых безопасных торговых площадок соответственно.

