В честь дня рождения онлайн-казино Slotoking ищет 11 королей

1 октября, специально ко дню рождения, на slotoking началась новая рекламная кампания "Шукаємо 11 королів".

Что ждет игроков в рамках РК "Ищем 11 королей"?

Это 6-недельный турнир с разнообразными соревнованиями: раздача бонусов, соревнование по результатам, колесо Фортуны с призами, гонки, подарочные боксы, турнир по баллам.

По итогам шести недель будет сформирована таблица лидеров на 1500 мест, в которой первые 11 участников с лучшими результатами и станут королями. Они получат особую метку в своем игровом профиле, а также особые призы. Общий призовой фонд составляет 4 000 000 § + 500 000 FS!

Каждое состязание начинается с началом новой недели. Чтобы стать Королем, нужно участвовать в соревнованиях каждую неделю, собирать баллы и попасть в ТОП-11. Таким образом, у игроков будет уникальная возможность не только интересно и разнообразно провести время, но и побороться за крутой призовой фонд.

Рекламная кампания "Шукаємо 11 королів" продлится с 01.10 по 12.11.2023. С деталями и правилами участия можно ознакомиться на сайте slotoking.ua.

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