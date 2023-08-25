Slotoking запустил рекордное количество игровых челленджей в Украине

Украинское лицензионное онлайн-казино Slotoking запустило рекламную кампанию под названием "Королевский сезон". Главная особенность "Королевского сезона" – это уникальные игровые механики, реализуемые в виде восьми челленджей. Принять участие в каждом челендже можно, выполнив условия, действующие в конкретную неделю.

Челенджи включают в себя: бонусные механики, различные форматы турниров, лутбоксы, колесо удачи и многое другое. Для игрового рынка Украины это абсолютный рекорд. Пока ни одно онлайн-казино не предлагает такого разнообразия игровых механик.

Игровые челенджи, вошедшие в рекламную кампанию – это разработка команды Slotoking. Потрачено очень много времени и ресурсов для создания и отработки всех игровых механик.

"Королевский сезон" не имел своей завершенности без хорошего креатива, который Slotoking разработал вместе с агентством Shots. Рекламный проморолик был построен на споре, сколько именно челленджей в сезоне: семь или восемь. Все игроки Slotoking уже знают, что игровых челленджей на сайте было семь, а восьмой челлендж связан с активностью в социальных сетях.

Рекламная кампания "Королевский сезон" стартовала с 17.07 и будет продолжаться до 10.09. Однако в Slotoking уже подтвердили, что планируют его продлить. Челленжи, которые лучше себя зарекомендуют до конца "Королевского сезона", игроки смогут увидеть в "Суперсезоне". Он продлится в течение трех недель с 11.09 по 30.09. Именно это позволит игрокам не только интересно и разнообразно провести время, но и побороться за крутой призовой фонд.

В украинском лицензионном онлайн-казино Slotoking каждый желающий может не только хорошо провести время, но и получить ценные призы. Совершенно не важно, играет опытный игрок или новичок, каждый может присоединиться к "Королевскому сезону" и стать победителем.

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