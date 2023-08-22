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Инвестор из Великобритании выкупил часть компании Cosmolot. Что это значит для украинского рынка азартных игр?

Антонина Рабчук
Gaming News
4 минуты
1,1 т.
Инвестор из Великобритании выкупил часть компании Cosmolot. Что это значит для украинского рынка азартных игр?

Компания Cosmolot привлекла дополнительный капитал от стратегического инвестора из Великобритании для поддержки внутреннего и внешнего развития компании в новых вертикалях и рынках.

Арнульф Дамерау, основатель лондонской EuroAtlantic Group, инвестировал в Cosmolot путем увеличения уставного капитала и стал владельцем значительной доли компании. Детали соглашения не разглашаются, но это значительная сумма прямой иностранной инвестиции в украинский бизнес. Cosmolot является безоговорочным лидером на рынке. Компания стала первой в Украине, получившей лицензию на игорную деятельность, и первой привлекла стратегические иностранные инвестиции, сохраняя лидерство на рынке онлайн-гемблинга в Украине.

Эти инвестиции открывают дополнительные возможности, чтобы укрепить экономику страны, создать новые рабочие места и способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет, а также обеспечить необходимую помощь фронту.

"В течение первого полугодия 2023 года Cosmolot уплатил более 800 миллионов гривен налогов в государственный бюджет и предоставил помощь ВСУ на сумму более 100 млн грн, тем самым выступая примером ответственного бизнеса, поддерживающего экономику и фронт.

Как европейский инвестор, я вижу преуспевающую Украину после победы в скором будущем. Мои интересы как инвестора заключаются в росте капитализации компании Cosmolot и открытии новых рынков. Именно поэтому решение инвестировать средства в технологическую компанию логично и своевременно.

Кроме прозрачности, ответственности перед клиентами, технологичности, Cosmolot произвел весьма положительное впечатление своей мощной поддержкой обороны Украины. Я верю, что Украина защитит свою свободу и будет стремительно развиваться в обозримом будущем", — комментирует Арнульф Дамерау.

Это первая из многих инвестиций, запланированных в Украину, включая ИТ, искусственный интеллект и программное обеспечение, а также возобновляемые источники энергии.

После успешного освобождения Крыма Арнульф надеется завершить проект, от которого был вынужден отказаться в 2013 году: построить ветропарк мощностью 300 МВт в Ленино и Черноморском для обеспечения Украины зеленой энергией, чтобы возместить более $25 млн инвестиционных потерь, которые он понес в Украине с 2006 года.

Международные инвестиции и зарубежные партнерства важны для экономического роста и стабильности украинского рынка. Это большой шаг не только для нашей компании, но и для всей индустрии азартных игр Украины. Cosmolot всегда ставил перед собой задачу быть первым и лучшим в Украине. С новым стратегическим инвестором, обладающим большим корпоративным опытом и репутацией, мы ставим перед собой еще более амбициозные цели: выйти на западные рынки, увеличить капитализацию компании, начать движение к превращению в публичную компанию" , – комментируют в Cosmolot.

Справка:

Арнульф Дамерау – предприниматель и филантроп. Глава и основатель EuroAtlantic Group и EuroAtlantic Institute, который проводит совместные мероприятия с Мюнхенской конференцией безопасности и Всемирным экономическим форумом. EuroAtlantic Group инвестирует в недвижимость, гостиницы, возобновляемые источники энергии, программное обеспечение и технологии.

Кроме EuroAtlantic Group, Арнульф Дамерау является акционером Crowdstrike, ведущей международной компании по кибербезопасности, которая защищает кибербезопасность 10 крупнейших финансовых учреждений мира и провела IPO на NASDAQ в 2019 году.

Учился в Боннском университете в Германии, Колумбийском университете (Нью-Йорк), Джорджтаунском университете (Вашингтон) и Университете Софии в Токио. Также окончил Уортонскую бизнес-школу, занимающую первые места в мировых рейтингах. Арнульф Дамерау начал свою карьеру в Deutsche Bank в Токио и Lehman Brothers в Лондоне. Позже в швейцарской трейдинговой компании он начал заниматься инвестициями в сырьевые активы. Также следует добавить, что Арнульф Дамерау основал CYSAT, геотехнологическую платформу в совладении с Lockheed Martin и Raytheon для создания возможностей дистанционного зондирования на основе европейских спутников, ставших основой для Google Earth.

После окончания учебы в Уортонской бизнес-школе он стал инвестором первого программного обеспечения для онлайн-гемблинга CWC Gaming в 2005 году. Учреждение компании LVS Hotels & Resorts SA в Европе стало для него следующим шагом. Это событие отметилось возведением новой гостиницы Munich Marriott Hotel & World Conference Center на 400 номеров.

Также следует отметить, что Арнульф Дамерау и EuroAtlantic поддерживают Украинскую авиационную службу спасения и социальный проект SWIDOMO в Дюссельдорфе, последний занимается организацией и принятием на обучение украинских детей-сирот, ставших жертвами жестокой российской войны. Уже с февраля 2022 года Арнульф Дамерау предоставил новый дом украинским семьям, отдав свою квартиру для проживания семьям с Донбасса.

Cosmolot — украинская гемблинговая компания, которая в феврале 2021 года первой получила лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в сети Интернет на территории Украины. Основное направление компании – деятельность на развлекательной онлайн-платформе cosmolot.ua. Использует лучшие мировые разработки для развития безопасных азартных игр в Украине и насчитывает около 50 игровых провайдеров.

Приоритеты компании – социальные проекты и ответственный гемблинг. Cosmolot начала проект Brave Inventors: первую национальную платформу современных украинских изделий и изобретений военного времени с целью усиления украинской армии современными отечественными военными разработками. Общая помощь ВСУ, предоставленная компанией с начала полномасштабного вторжения, уже составила более 100 миллионов гривен.