Cosmolot передал штурмовое оружие ВСУ на 6 млн грн

Компания COSMOLOT профинансировала передачу на фронт 35 штурмовых винтовок Bren2 и двух крупнокалиберных пулеметов DShK machine gun. Общая стоимость снаряжения для ВСУ составила более 6 млн грн.

DShKM – модернизированная усовершенствованная версия переносного транспортного оружия для пехоты, производимой в Словакии. Bren2 – известная марка стрелкового оружия чешского холдинга Česká Zbrojovka a.s. Стрелковое летальное оружие было изготовлено словацкими компаниями ZTS и DefTech и передано разведывательному батальону.

"Cosmolot — компания, которая нас поддерживает. Это компания, которая непосредственно помогает оружием бойцам на нуле. В современной войне большое значение имеет дистанция поражения. И мои побратимы подтвердят, что наличие такого пулемента для любой роты, взвода, подразделения — это большой плюс в боевых операциях", – говорит военнослужащий, старший лейтенант.

С начала полномасштабной войны россии против Украины помощь компании COSMOLOT ВСУ и стране составила уже более 130 млн грн. Кроме того, компания инициировала создание miltech-проекта Brave Inventors для обеспечения фронта новыми разработками и развитием украинских изобретений. В настоящее время на платформе представлено более 150 военных изобретений.

"С первых дней войны и сегодня мы поддерживаем ВСУ. И не прекратим делать это до самой Победы. Cosmolot, как сугубо украинский бизнес, будет продолжать оказывать посильную помощь фронту и способствовать освобождению Украины от захватчиков", — сообщили в пресс-службе компании Cosmolot.