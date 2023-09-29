Brave Inventors: более 90 смелых идей, помогающих фронту

Изобретательский хаб Brave Inventors насчитывает более 90 изобретений военного назначения. Менее чем через год активной работы национальная платформа Brave Inventors продемонстрировала возможности реального укрепления фронта благодаря military tech разработкам.

Brave Inventors – уникальная платформа украинского военного изобретательства, объединившая украинских изобретателей, инвесторов, партнеров и волонтеров вокруг одной идеи – обеспечение фронта инновационной техникой. Более 90 изобретений на сайте Brave Inventors нуждаются в поддержке и внимании тех, кто ищет действенные пути приближения победы и помощи ВСУ.

В рамках проекта Brave Inventors к поддержке изобретателей присоединились украинская компания и инициатор платформы Cosmolot. 100 млн грн по собственной прибыли компания задонатила команде украинских разработчиков многоразового дрона Punisher. Благодаря поддержке Cosmolot изобретатели производят 50 БПЛА Punisher, 15 из которых уже выполняют задания на поле боя. В компании отмечают, что инновационное оружие – преимущество украинских защитников. А возможность бизнеса стать патронатом одного-двух изобретений – весомый вклад в победу и обороноспособность страны.

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Brave Inventors популяризирует украинское изобретательство внутри и за пределами страны. Благодаря чему открывается проблематика потребностей ВСУ. Среди разработок, в которых нуждаются украинские защитники, на платформе представлены и энергосберегающие установки, системы очистки воздуха и воды, целые мобильные блоки для ремонта военной техники и комплексы для эвакуации, высокоточное оружие и многие другие изобретения.

На сайте Brave Inventors есть возможность подключиться и задонатит любому изобретению. Донаты поступают от небезразличного населения, но эти средства нерегулярны и не гарантируют финансовую устойчивость разработок. Основной ориентир Brave Inventors – сотрудничество с украинским бизнесом и партнерами, которые могут самостоятельно выбрать и взять под опеку изобретение украинских производителей.

Стать патронатом или инвестором близкого по ценностям изобретения и финансовую поддержку разработке может любая компания. Присоединяйтесь к развитию изобретательства в Украине и ВСУ уже сегодня. Смелые создают будущее!