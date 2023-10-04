Brave Inventors: 5 изобретений военного времени, которые приближают Победу

Brave Inventors – платформа для изобретателей и изобретений военного времени, созданная по инициативе COSMOLOT. На ней изобретатели могут рассказать о своих изобретениях, найти финансирование, заказчиков, а также менторов.

Попасть в проект Brave Inventors одновременно просто и сложно – нужно создать технологию, которая поможет стране в военное время. Каждое изобретение оценивает и тщательно отбирает экспертная группа, в состав которой, в частности, входят представитель команды разработчиков многоразового ударного дрона Punisher Максим Субботин, директор по развитию БФ "Захист майбутнього" Борис Волков и военный Дмитрий "Лис".

В совместном проекте с Brave Inventors OBOZREVATEL рассказывает о пяти изобретениях военного времени, помогающих в войне с россией.

Боевой модуль ТГП

Боевой модуль удаленного управления ТГП от devDroid.tech – устройство, в которое можно закрепить пять видов оружия. Как это работает? Военный закрепляет оружие, отходит на безопасное расстояние и удаленно открывает огонь. Управлять ТГП можно с помощью джойстика вручную или нейронной сети в автоматическом режиме. Основная задача ТГП – защитить человека во время боевых действий.

"Мой близкий товарищ воевал на запорожском направлении и как-то ему пришлось сидеть в окопе семь дней. Они не могли даже высунуться – сразу что-то прилетало. Хотелось сделать что-то такое, чтобы у военных была возможность вести ответный огонь, но в более безопасных для них условиях. В январе я собрал команду инженеров, несколько месяцев мы разрабатывали ТГП. У нас было пять вариантов модуля. Каждый мы обсуждали с военными. Остановились именно на этой модификации, которая представлена на платформе", – рассказывает Юрий Порицкий, основатель компании.

С помощью ТГП можно повысить боевые возможности механизированных подразделений путем модернизации ББМ и выполнять задачи поиска, поражения выявленных целей с использованием коллективного оружия в автоматическом (полуавтоматическом) режиме. Главные его преимущества – стабилизация оружия в трех координатах во время движения, автоматический захват и сопровождение целей, групповая работа в сети.

"Оператору нашего ТГП не нужно управлять джойстиком в сложных условиях – боевой модуль автоматически обнаруживает и сопровождает цель. Оператору остается только при необходимости нажать кнопку "огонь", – объясняет изобретатель.

Поладить с искусственным интеллектом ТГП также достаточно легко – для этого команда изобретателей подключила к разработке интерфейса gamedev-дизайнера. Если человек хотя бы раз в жизни играл в шутер вроде Counter-Strike, то проблем с навигацией не будет. Но и если не играл – тоже.

Тактическая электротележка

Тактическую электротележку можно использовать для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов на боевые позиции, дополнительно она служит как power bank. Управлять тележкой можно с помощью пульта. Это достаточно просто, говорят изобретатели, – справиться может и ребенок.

"Во время осады Чернигова мы подвозили гуманитарную помощь и другие необходимые вещи, используя наши байки как power bank. Тогда это была настоятельная потребность – люди не имели возможности поддерживать связь, потому что телефоны разряжались, а зарядить их было негде. Еще тогда стало понятно, что каждый электротранспорт – это большая батарейка, которая может не только помогать в передвижении, но и заряжать другие гаджеты", – рассказывает представитель команды "БайкБокс" Александр.

Осада Чернигова также показала, как важно иметь возможность оперативно перевозить раненых или провозить оборудование в местах, куда трудно добраться обычному транспорту.

Перед созданием тележки команда сотрудничала со многими организациями, которые рассказывали и показывали, как эти тележки применяются у них. Так что набравшись опыта "БайкБокс" создали собственную электротележку. Теперь их используют военные медики для эвакуации раненых, в том числе на бахмутском направлении.

"Мы постоянно получаем фидбек от медиков по эксплуатации и оперативно меняем конструкцию. Таких модификаций было уже около пяти – переделывали носилки, меняли двигатель, составляющие, увеличение запаса хода", – добавляет Александр.

Дрон "Стерв'ятник"

Общественная организация "Единый центр развития Украины" давно занимается помощью армии. Однажды Арсен Гаврилец и Владимир Нагорный по приглашению военных присоединились к организации производства FPV-дронов. Так появилось направление по производству дронов – Ukrainian Crazy Animals, в рамках которого уже создали "Чайку", "Стерв'ятника" и "Бобра".

Название придумали не просто так – хотели показать, что духи украинских животных тоже встают против врага. Если египетская акула может напасть на российского туриста, почему это не может сделать степная чайка и стервятник?

"О FPV-дронах тогда я знал только то, что они существуют. Но мы начали собирать команду и заказывать первые комплектующие для создания первого прототипа. Но эта модель не выполняла всех нужных задач. Так что работу продолжили и создали дрон "Чайка". Разработчики пытались сделать максимально доступный дрон и по цене, и по комплектующим", – рассказывает Арсен.

Поиски комплектующих стали вызовом – не обошлось без сложностей, знакомства с мошенниками и барыгами. Более того, найти дешевые детали достаточно затруднительно. Поэтому команда поставила новую цель – локализацию производства комплектующих для FPV-дронов в Украине и создание разных типов дронов под разные задачи.

"Военные сформировали запрос – нужен дрон, который сможет нести груз в 2,5 кг. Так и появился "Стерв'ятник", он разработан на базе "Чайки" и полетел он с первого раза так, как надо", – добавляет Арсен.

Украинские военные успели использовать в бою уже сорок "Стервятников", 15 из них были дронами-камикадзе.

Прожектор зенитный поисковый

Компания "Арлед" уже несколько раз перемещала производство из-за северных соседей. Сначала, в 2014 году, из Донецка переехали в Бердянск. Ехали на неделю, а остались на восемь лет. В 2022 году переехали в Днепр, но впоследствии решили развивать производство в Киеве.

"Большие прожекторы очень неудобны в использовании – "шахед" успеет дважды пролететь, пока оператор повернет устройство в нужную сторону. Да и цены на зенитные прожекторы просто космические. Поэтому мы решили создать собственный прожектор, который будет более доступным и качественным. Разработали свой прожектор, провели тестирование, а затем передали прожекторы силам ПВО на Запорожском и Житомирском направлении", – рассказывают в компании.

От идеи создания собственного прожектора до финального изделия прошло несколько месяцев. За это время успели и поработать с отзывами военных, и провести тесты в полевых условиях.

"Когда нам позвонили военные и сказали, что с помощью нашего прожектора были сбиты две "птички", мы просто были в восторге", – вспоминают в компании.

ПЗУ отличается от конкурентов не только ценой, но и мобильностью и легкостью – им можно пользоваться даже одной рукой.

Кроме того, разработка "Арлед" не отражает свет на оператора и не светит в глаза. Удобна она и в подзарядке – ее можно подключать к сети, аккумуляторам и автомобильному двигателю.

Дымовая граната ДГ01

Разработка ДГ01 началась еще в 2020 году, когда в ООО "Новий Елемент" обратился экс-командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты Украины генерал-майор Виктор Коробко и предложил сделать действительно достойную украинскую гранату, которая не боится ни воды, ни холода и срабатывает мгновенно.

Нашли инвестора, вместе с Министерством обороны образовали комиссию и где-то через год начали производство и тестирование. Так появилась граната, которая летом 2021 года была принята на поставки в Вооруженные силы Украины.

"Некоторое время пошло на то, чтобы построить производство, установить станки, выработать химический цех и получить все разрешения. Мы приложили много усилий для того, чтобы это было производство с высокой культурой, а не кустарный цех. Но началась полномасштабная война и на наше производство был выпущен десант рашистов. У нас тогда было около 300 гранат, все их мы отдали нашим военным", – вспоминает Евгений.

Казалось, что производство уже не возобновить. Но, к счастью, его удалось не только запустить снова, но и улучшить – найти новых поставщиков сырья и получить первый заказ на 10 тыс. гранат от Министерства обороны Украины. Выполнили его в полном объеме, несмотря на блекауты и тревоги.

За год компании с помощью инвестора удалось многое – отстроили европейское производство, взяли на себя обеспечение некоторых подразделениий. В данный момент ищут заказчиков.

"Себестоимость нашей гранаты была проверена военным представительством и мы получили вывод о том, что наша смета полностью соответствует стоимости", – добавляет Евгений.

Кроме этих изобретений на платформе Brave Inventors можно найти баллистическую защиту, наземные роботизированные комплексы и многие другие технологии военного времени. Все эти изделия ищут заказчиков и инвесторов. Кстати, поддержать украинских изобретателей может каждый, кто сделал донат от 5 гривен.